На железнодорожном вокзале станции Уссурийск подросток переходил пути в неустановленном месте и бросился вслед уходящей электричке «Владивосток-Ружино», сообщили DEITA.RU в транспортной полиции ДВФО.

В ходе беседы с подростком, выяснилось, что он является жителем села Александровка, Спасского района. Уже неделю мальчик гуляет по Уссурийску в компании своего старшего по возрасту друга, забыв про учебу и родителей.

О своем путешествии в Уссурийск подросток не говорил родным, не звонил им и не переживал по этому поводу, так как мама знает, что он находится на учебе в Спасске.

О местонахождении сына матери сообщили инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на ст. Уссурийск.

До приезда законных представителей юноша был помещен в центр для несовершеннолетних с целью охраны его жизни и здоровья.

Михаил Грач