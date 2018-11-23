В субботу, 9 февраля, в районе острова Русского местные жители обнаружили наполовину ушедший под лед внедорожник, сообщает DEITA.RU.

Судя по кадрам, присланным в редакцию, водитель успел покинуть транспортное средство перед тем, как оно ушло под воду. Однако, официальной информации о его судьбе нет.

Стоит отметить, что выход на лед в бухтах Приморья опасен для жизни. Так как лед очень тонок и имеет большое количество прорубей, лунок, трещин, которые покрыты еще более тонким слоем льда.





Любители зимней рыбалки во всю предупреждают об опасности. Так, девушка даже записала соответствующее видео, оно опубликовано в паблике vladivostok125.

«Стоит напротив Ракушечника, на глубине. На так далеко от берега пролом льда. Тут едут машины. Только что проехал автобус — я думала: он туда влетит», — сетует автор видео.

Напомним, что согласно закону Приморского края № 279-КЗ выезд и выход на лёд влечёт за собой следующие штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати до пятидесяти тысяч.

Екатерина Брязгунова