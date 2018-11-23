Полиция Приморья отрицает причастность своего сотрудника к незаконной охоте в Ольгинском районе края и повреждении автомобиля инспектора Охотнадзора, сообщает DEITA.RU

Ранее об этом писали местные СМИ. Однако директор Охотнадзора Роман Панкратов уточнил, что полиция проверку еще не завершила.

Как сообщалось, во вторник инспектор Охотнадзора Роман Анцович заявил о том, что в Ольгинском районе он преследовал автомобиль, предположительно, сотрудников полиции, которых он заподозрил в незаконной охоте на оленей. Преследуемая машина скрылась за забором частного владения в поселке Моряк-Рыболов. При этом путь автомобилю инспектора преградил внедорожник, а позднее и протаранил его.



Михаил Грач