Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ города Большой Камень, сообщает DEITA.RU.

Родители учеников школы в Большом Камне совершили самосуд над пятиклассником, который систематически безнаказанно издевался над детьми.

Видя, что дело с места не двигается, жалобы в ПДН и заявления в полицию не изменили жёсткое поведение мальчика, родители утром, 20 февраля, поймали беспредельщика в недрах школы и за шиворот отвели в мужской туалет, где при всей школе окунули головой в унитаз. Один из участвующих в этом отцов, громко заявил, что это наказание за избиение девочки, которая на данный момент находится в больнице. Большинство школьников, по словам очевидцев, одобрили поступок родителей, так как этот пятиклассник обижал многих.

После инцидента администрация школы мгновенно вызвала полицию, скорую, следственный комитет. Странный факт, что когда страдали другие дети, такого экстренного вызова служб не наблюдалось.

Напомним, что школьник отправил одноклассницу на больничную койку с подозрением на разрыв селезенки. Как рассказала мама девочки, которая написала заявление в ПДН, ребёнка повезут на госпитализацию во Владивосток, так как дочери становится все хуже и хуже, поднялась температура, из-за болей ребенок не может спать.

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы. Назначено проведение доследственной проверки. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Михаил Грач