10 December 2018, 06:25
Полторы тысячи российских туристов не могут выбраться из Китая
Source DEITA. RU
Почти полторы тысячи российских.туристов не могут покинуть Китай, сообщает DEITA.RU.
Напомним, они оказались буквально запертыми наносимые Хайнань, так как авиакомпании не смогли осуществить перелеты.
Как сообщили "РГ" в Ростуризме, находящиеся сейчас в городах китайского Хайнаня туристы остаются в гостиницах за счет туроператора. Однако сасмостоятельно покинуть Китай они не могут, так как прилетели в страну по групповой визе, а за нарушение визового режима полагается штраф около 50 тысяч рублей.
Ирина Петрова
Загрузка...