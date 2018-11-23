Почти полторы тысячи российских.туристов не могут покинуть Китай, сообщает DEITA.RU.

Напомним, они оказались буквально запертыми наносимые Хайнань, так как авиакомпании не смогли осуществить перелеты.

Как сообщили "РГ" в Ростуризме, находящиеся сейчас в городах китайского Хайнаня туристы остаются в гостиницах за счет туроператора. Однако сасмостоятельно покинуть Китай они не могут, так как прилетели в страну по групповой визе, а за нарушение визового режима полагается штраф около 50 тысяч рублей.

Ирина Петрова