Разработчики WhatsApp, задумав внедрить новый алгоритм отображения статусов, начнут следить за пользователями, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что планируется в будущем сортировать статусы не в хронологическом порядке, а по "полезности" для пользователя. Для этого необходимо выяснить, какие статусы интересны конкретному человеку, поэтому приложение начнет отслеживать, с кем человек активно общается и чьи видео смотрит чаще остальных.

На основе собранной информации и будет определяться порядок отображения.

Как пишет РГ, очень важный момент состоит в том, что информация об активности каждого пользователя будет храниться не на серверах компании, а на устройстве.

Таисия Масина