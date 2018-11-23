Теперь длина, высота и ширина не должны превышать 125 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров). Размер сумки-переноски не может быть больше, чем 44×30×26 сантиметров.

В компании подчеркнули, что нововведения позволят разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов, и она не будет создавать препятствий для передвижения.

Екатерина Брязгунова