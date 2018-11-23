Популярная российская певица Полина Гагарина заняла первое место в китайском проекте Singer, сообщает DEITA.RU.

Singer - это аналог российского шоу "Голос", однако, в отличие от него, здесь участвуют только профессионалы.

На первом этапе конкурса Полина исполнила песню Виктора Цоя "Кукушка".

Зрители пришли в полный восторг от голоса исполнительницы, а сама Полина осталась под впечатлением от организации конкурса: "Звук и свет на шоу абсолютно феноменальные, петь - одно удовольствие. Представлять свою страну - великая честь и гордость! У нас первое место!"

Таисия Масина