9 February 2019, 00:34
Популярная российская певица победила в китайском аналоге шоу "Голос"
Source Pixabay
Популярная российская певица Полина Гагарина заняла первое место в китайском проекте Singer, сообщает DEITA.RU.
Singer - это аналог российского шоу "Голос", однако, в отличие от него, здесь участвуют только профессионалы.
На первом этапе конкурса Полина исполнила песню Виктора Цоя "Кукушка".
Зрители пришли в полный восторг от голоса исполнительницы, а сама Полина осталась под впечатлением от организации конкурса: "Звук и свет на шоу абсолютно феноменальные, петь - одно удовольствие. Представлять свою страну - великая честь и гордость! У нас первое место!"
Таисия Масина
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