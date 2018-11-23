Парень за компьютером
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Новый образовательный проект поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии, сообщает DEITA.RU.

Его запускает Минпросвещения вместе с Московским образовательным телеканалом на платформе одной из  популярных соцсетей. Здесь пройдут тематические прямые трансляции, которые дадут возможность школьникам спланировать обучение в колледжах и техникумах, пишет РГ. 

Прямо в соцсети учащиеся наглядно увидят, чему учатся сварщики, повара, парикмахеры, механики и многие другие специалисты,  а также смогут задать мастерам свои вопросы.

Таисия Масина

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