Новый образовательный проект поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии, сообщает DEITA.RU.

Его запускает Минпросвещения вместе с Московским образовательным телеканалом на платформе одной из популярных соцсетей. Здесь пройдут тематические прямые трансляции, которые дадут возможность школьникам спланировать обучение в колледжах и техникумах, пишет РГ.

Прямо в соцсети учащиеся наглядно увидят, чему учатся сварщики, повара, парикмахеры, механики и многие другие специалисты, а также смогут задать мастерам свои вопросы.

Таисия Масина