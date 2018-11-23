Президент Украины Петр Порошенко утвердил границы и список населенных пунктов на неподконтрольной официальному Киеву территории Донбасса, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства, сообщает DEITA.RU.

К нему прилагаются географические координаты границ неподконтрольных территорий в Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон. В частности, в документе указаны такие крупные города, как Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Христовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая, а также Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный.

Старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики Александр Матюшин (позывной Варяг) в беседе с РИА ФАН отметил, что подписанием закона «Об оккупированных территориях» президент Украины Петр Порошенко фактически отказался от части Донбасса, которая контролируется ЛНР и ДНР.

«Какие последуют действия? Вполне возможно, что на основании этого закона будет отказано в получении пенсий и других социальных пособий жителям Донбасса, которые не проживают на оккупированных Украиной территориях», — пояснил Александр Матюшин.



Варяг отметил, что команда Петра Порошенко прекрасно понимает: без глобальной фальсификации результатов предстоящих президентских выборов действующему главе Украины не остаться в кресле. Подобный шаг закладывает «бомбу» под следующего президента.

«Ведь за признанием, что Украина не контролирует часть «своей» территории и считает ее оккупированной, последует либо попытка развязывания войны с целью вернуть эту территорию, либо замораживание конфликта по принципу Приднестровья. Последний вариант нас крайне не устраивает. Нам необходим весь Донбасс. И рано или поздно мы вернем себе его. Военным или мирным путем», — заключил Матюшин.



Таисия Масина