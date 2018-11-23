Скульптуру Николая Чудотворца по проекту Фёдора Конюхова установят на сопке Тобольской в Находке, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации НГО.

Как рассказал глава Находки Борис Гладких на встрече с жителями города, бронзовая четырехметровая фигура святителя на метровом постаменте будет расположена на специально обустроенной площадке недалеко от Кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Подойти к скульптуре можно будет как от храма, так и со стороны Находкинского проспекта. Место установки не случайно: незадолго до открытия в 2010 году в храм из итальянского города Бари была доставлена частица мощей и гроба Николая Чудотворца.





Идея установки монумента Николаю Чудотворцу принадлежит почётному жителю Находки, известному путешественнику и художнику, священнику Фёдору Конюхову. Памятник представляет собой фигуру святого Николая в лодке, о борт которой бьется морская волна. В правой руке у святителя – мыс Горн, а в левой – парусник. Этот скульптурный образ создан по иконе, написанной самим отцом Федором Конюховым. По его же задумке идентичные монументы, размещённые в пяти городах - Мурманске (уже установлен), Находке, Калининграде, Севастополе и Москве, - освятят территорию России символическим крестом. Выбор мест так же не случаен - четыре портовых города страны и её столица, носящая неофициальный титул порта пяти морей.

Организацию всех необходимых мероприятий согласился взять на себя находкинский общественник Иван Воробьёв. Именно его активность позволила, в том числе, определить размеры будущего памятника. Одним из вариантов первоначально рассматривался 10-метровый монумент, но большинство тех, кого опросил Воробьёв, высказались против, включая Федора Конюхова.

«Высокий будет от народа далеко. Надо, чтобы был пониже, поближе". Пять метров - это оптимально: каждый может подойти, дотянуться до лодки, приложиться. И те, с кем я разговаривал, также говорят, что лучше, если памятник будет уютным, приземлённым», - сказал Федор Конюхов.

Дмитрий Санников