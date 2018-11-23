В этом году на Сахалине появился областной реабилитационный центр для инвалидов. Корреспондент DEITA.RU разбирался, как работает учреждение.

Большое здание, состоящее из 7 блоков, построено на улице Больничной в Южно-Сахалинске. Общая площадь его помещений – почти 12 тысяч квадратных метров.

В центре создали условия для восстановления способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности людей с ограничениями здоровья.

Как рассказала директор центра Светлана Ситдикова, ежедневно здесь принимают до 200 человек из Южно-Сахалинска и районов области. На базе учреждения 7 ноября открыли ресурсный центр для инвалидов. Теперь они могут получать комплекс услуг: от оформления инвалидности, до назначения пенсий. Помощь оказывают людям с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Получить такую помощь может любой житель Сахалина и Курильских островов.

Так, например, диспетчер-сурдопереводчик через скайп помогает жителям области записаться на прием к врачу или поговорить со специалистами центра при необходимости. В больницах края установлены компьютеры с программами, которые позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья осуществить такой звонок.

Всего в здании более сотни помещений: процедурные, залы лечебной физкультуры, подводного массажа, сауны и лечебных душей, кабинеты профильных врачей - стоматолога, отоларинголога, невропатолога и офтальмолога, водолечения и грязетерапии, эрготерапии, иглорефлексотерапии, когнитивной реабилитации, УВЧ, свето- и электролечения, индивидуальной и групповой психотерапии. Есть ингаляторий, фито-бар, художественно-интеллектуальная комната, компьютерный класс, тренажерный зал, большая столовая на 100 посадочных мест с пищеблоком и прачечная.

Гордость центра – уникальный роботизированный комплекс швейцарского производства «Локомат Про». Он позволяет вновь научить человека ходить. Сахалинская область – один из немногих российских регионов, где появилось такое сложное оборудование для реабилитации.

Так, в зале восстановления функции ходьбы занимается пациент по имени Максим. Уже восемь лет он не может ходить. Причина — перелом шейного отдела позвоночника, вызвавший паралич.

С молодым человеком занимается заведующая отделением восстановительной реабилитации Наталья Потапова. Как объясняет специалист, аппарат помогает имитировать полноценный паттерн ходьбы со смещением таза. Спустя несколько месяцев после начала занятий Максим самостоятельно делает несколько шагов с помощью аппарата, хотя до этого не мог даже вставать.

В отдельном корпусе центра есть бассейн с местом отдыха, тренерской, кабинетом медсестры раздевалками и душевыми. Безопасно перемещает в воду людей с ограничениями по здоровью специальное электромеханическое устройство. Оно оснащено ложем, которое легко трансформируется в сиденье или лежак.

Как отметила заместитель директора по административно-хозяйственной работе Евгения Тельмяшкина, с пациентами в бассейне работают инструкторы-методисты по лечебной физкультуре: «Мы занимаемся восстановлением функциональных возможностей организма. В основном индивидуальные занятия, но есть и групповые. Чаще всего это пациенты, которые перенесли инсульты, повреждение опорно-двигательного аппарата и по общим заболеваниям. Загруженность порядка 30 человек в день. Поручни вокруг бассейна способствуют восстановлению функции ходьбы. Пациент начинает потихонечку ходить вокруг бассейна и передвигаться внутри него. Все, что утрачено, мы стараемся восстановить. Для людей с инвалидностью это важно, потому что обычно они сидят по домам и не знают, чем себя занять. А к нам приезжают с большим удовольствием — здесь и реабилитация, и развлечения, и общение».

Ирина Бочанцева

