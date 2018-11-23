Величина прожиточного минимума за IV квартал 2018 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена краевыми властями, сообщили DEITA.RU в Приморскстате.



Цифры таковы: трудоспособное население – 13310 рублей, пенсионеры – 10143 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 13782 рубля.

По утверждению статистиков, среднедушевой денежный доход населения за IV квартал 2018 года, по оценке, достиг 38668 рублей в месяц, что составляет 3.1 прожиточного минимума.

Михаил Грач