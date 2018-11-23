Жительницу Арсеньева задержали по подозрению в совершении кражи, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении МВД России по Приморскому краю.

В отдел полиции поступила информация о том, что 65-летний житель Яковлевского района во время посещения одного из банков города Арсеньева оставил на стойке возле терминала портмоне, в котором находились 9 тысяч рублей. Вернувшись, мужчина обнаружил, что кошелька нет.

На место преступления прибыла оперативная группа. Вскоре удалось установить личность женщины, завладевшей кошельком. Ею оказалась 38-летняя гражданка. Похищенное изъято и возращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Если женщину признают виновной, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в четверг, 6 декабря, в одном из супермаркетов «Фреш 25» во Владивостоке мужчина обронил 16 тысяч рублей. После того, как неизвестный гражданин, поднял возле кассы деньги и присвоил их себе, в соцсети появились видеозапись и просьба о том, чтобы присвоивший деньги горожанин их вернул. В противном случае ему угрожали уголовным делом.

Екатерина Брязгунова