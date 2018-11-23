Пугающая табличка, которая развеселила прохожих, замечена во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Так, неизвестный, на улице Сафонова 20 повесил объявление, адресованное владельцам автомобилей, которые захотят припарковать свою машину именно здесь.





Однако, вместо ожидаемого эффекта, автор может получить обратную реакцию. Девушка, приславшая фото в редакцию, объяснила :"Теперь хочется специально поставить там машину".

Таисия Масина