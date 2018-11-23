Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озаботилась проверкой кандидатов от регионов в верхнюю палату парламента. Соответствующее поручение она дала после уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова, сообщает DEITA.RU.

Она отметила, что при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перейти тонкую грань, ведь в личную жизнь сенаторов вмешиваться нельзя, так же как и брать те данные, которые запрещены.

При этом вопрос о введении прямых выборов сенаторов, возникший после ареста Арашукова, Матвиенко назвала "несколько придуманным", сославшись на Конституцию РФ, где прописано, что депутаты избираются, а Совет Федерации формируется из представителей исполнительной и законодательной власти.

Таисия Масина