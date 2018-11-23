Предстоящей ночью жители Земли смогут наблюдать второе и последнее суперлуние года, сообщает DEITA.RU.

Отметим, это суперлуние можно было наблюдать и вчера. Сегодня, 19 февраля, в 12.07 по Москве Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние - 356 761 километр. Ночью же появится возможность увидеть необычайно крупную Луну.

Как уточняют специалисты, полный оборот спутник Земли делает за месяц, за это время расстояние от нашей планеты до Луны меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров. И суперлунием называют явление, когда "полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку ее эллиптической орбиты". В это время спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки.

Напомним, первое суперлуние 2019 года было 21 января, тогда оно совпало с полным затмением Луны.

Ирина Петрова