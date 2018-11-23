Пользователи соцсетей восхитились продавцом рыбы на тайваньском рынке, сообщает DEITA.RU.

По данным портала Shanghai.ist, девушка получила порцию популярности после того, ее фото, сделанное на рынке, опубликовал один из пользователей Facebook, отметив красоту девушки.

"Мам, в будущем я всегда буду ходить за рыбой вместе с тобой", - написал он.

Как выяснилось позже, 26-летняя жительница Тайваня работает моделью. И в Facebook на нее подписаны порядка 60 тысяч человек. А на рынке она помогала своей матери.

Когда девушка узнала, что пост с ее фотографией стал популярным на Facebook, то поблагодарила всех за комплименты и сказала, что и впредь будет помогать за прилавком своей матери. Пользователи соцсетей отметили, что теперь рыбному отделу обеспечена популярность.

Ирина Петрова