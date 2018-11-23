Со следующего года основная ставка НДС в России повысится до 20%. Правительство считает, что эта мера позволит привлечь в бюджет дополнительные 630 млрд. рублей в год. Нашумевший закон вызвал ожесточенные споры и волну негатива по всей стране. Какие еще изменения коснутся бизнеса, проанализировал корреспондент DEITA.RU.



Представителям малого и среднего бизнеса - индивидуальным предпринимателям, работающим на патенте, не нужно будет больше использовать кассовый аппарат. Нововведение коснулось значительной части предпринимателей, остальным предоставлена отсрочка до июля следующего года.

С января 2019 года при отправке документов в налоговую через Интернет не придется платить за государственную регистрацию юридических лиц (ИП и ООО). В настоящее время размер пошлины за регистрацию юридического лица составляет 4 тысячи рублей.

Бизнес больше не будет платить налог на движимое имущество, независимо от подачи соответствующего заявления. С января налог на имущество организаций будет применяться только в отношении недвижимости.

Для ИП безработных вырастут взносы на пенсионное и медицинское страхование. Взносы на пенсионное страхование будут зависеть от суммы годового дохода.

Федеральный МРОТ увеличится до 11 280 рублей. Эту величину предпринимателям необходимо использовать при расчете минимальных зарплат, больничных и детских пособий.

Юлия Моисеева