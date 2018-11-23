Появились подробности об экстренной госпитализации советского и российского певца Льва Лещенко, сообщает DEITA.RU.

По информации РГ, 76-летний Лещенко госпитализирован в Москве. Это подтвердили близкий друг артиста Владимир Винокур и супруга исполнителя Ирина. Заверив. По их словам, сейчас с народным артистом все хорошо.

"Все нормально, сейчас еду к нему. Он успел на концерт и ехал на другой концерт. Чувствует себя неплохо, все отлично", - цитирует издание супругу Лещенко.

Ирина Петрова