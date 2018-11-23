В Хабаровске ликвидирован пожар на территории производственной базы, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В субботу, 9 февраля, в 9 часов на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что на территории производственной базы, расположенной по переулку Брестскому, полыхает пожар.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что возгорание случилось на втором этаже двухэтажной сторожи из сэндвич-панелей.

В 9 часов 19 минут по местному времени пожар был локализован, а в 9 часов 41 минуту — ликвидирован. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших людей нет.

Напомним, в пятницу, 8 февраля, в Приморье на авиационном заводе «Прогресс» случился пожар. Загорелась кровля одного из цехов. Возгорание удалось потушить силами объектовой пожарной части.

Екатерина Брязгунова