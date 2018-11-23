Во Владивостоке пожарные потушили возгорание в гаражном кооперативе, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МЧС,

18 февраля в 16.39 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о том, что на улице Борисенко произошёл пожар в гаражном кооперативе. В 16.47 на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Горели три гаража, четвёртый пострадал частично.

В 17.44 пожар был локализован, в 18.05 – полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 70 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Отмечается, что всего в крае за минувшие сутки потушено 44 техногенных пожара.

Ирина Петрова