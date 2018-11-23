Сотрудники «Земли леопарда» помогли спасти от пожара поселок в Приморье, сообщили DEITA.RU в нацпарке.

Объединенные силы ФГБУ «Земля леопарда», МЧС, полиции и местных жителей побороли самый масштабный природный пал этой зимы в Хасанском районе. Госинспекторы первыми вступили в бой с огнем, окружившим поселок Бамбурово у границ нацпарка, и помогли отстоять населенный пункт.

Сотрудники лесохозяйственной службы обнаружили возгорание вблизи Бамбуровского военного полигона во время патрулирования границ особо охраняемой природной территории. Оперативно приступив к тушению, они стали сдерживать огненный фронт, угрожавший продвинуться к местному поселку, дачным кооперативам и территории «Земле леопарда». Позже к ним присоединились дополнительные силы нацпарка, пожарные и дачники, а координировать процесс помогали сотрудники полиции.

Всего со стороны «Земли леопарда» участие в тушении пожара принимали 15 государственных инспекторов лесохозяйственной службы и отдела охраны. Используя ранцевое оборудование – воздуходувки – они обладали высокой мобильностью и работали в том числе на участках, недоступных пожарной машине. Общая площадь возгорания, борьба с которым велась весь день, составила 690 га.

Стихия не пощадила четыре дачных дома у границ поселка, однако главной заслугой всех огнеборцев стало отсутсвие пострадавших и жертв среди населения.

Михаил Грач