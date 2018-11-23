Папа сообщил о том, что его 17-летнюю дочь ограбили ограбили во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Установлено, что утром в районе Покровского парка неизвестный мужчина открыто похитил у 17-летней местной жительницы мобильный телефон премиум-класса.

Вором оказался 57-летний ранее судимый уроженец Иркутской области.

В полиции подчеркнули, что оперативно раскрыть преступление удалось именно благодаря своевременному обращению потерпевшей в органы внутренних дел.



Михаил Грач