Source «Deita.ru»
Папа сообщил о том, что его 17-летнюю дочь ограбили ограбили во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
Установлено, что утром в районе Покровского парка неизвестный мужчина открыто похитил у 17-летней местной жительницы мобильный телефон премиум-класса.
Вором оказался 57-летний ранее судимый уроженец Иркутской области.
В полиции подчеркнули, что оперативно раскрыть преступление удалось именно благодаря своевременному обращению потерпевшей в органы внутренних дел.
Михаил Грач
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