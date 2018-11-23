В дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №37 на Океанском проспекте, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

54-летний водитель Тойоты Камри при движении со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Алеутская не увидел резко вышедшего на проезжую часть мужчину, который решил перебежать дорогу в неустановленном месте, и совершил на него наезд.



В результате автоаварии мужчина, 1944 года рождения, получил травму и был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

Состояние опьянения у водителя Тойоты не выявлено.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка.

Михаил Грач