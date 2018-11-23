В Хабаровске полицейские вернули владельцу угнанный автомобиль после бурной ночи, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по региону, нетрезвый 19-летний молодой человек без ведома владельца автомобиля уехал кататься и попал в двойное ДТП.

Установлено, что злоумышленник вместе хозяином иномарки вечером распивал спиртное, когда автолюбитель уснул, приятель взял ключи и отправился прокатиться с ветерком. Далеко он, правда, уехать не смог — выехав со двора с улицы Калараша, уже на Краснореченской нетрезвый юноша столкнулся со стоящей на перекрестке машиной. Скрываясь с места ДТП, он задел иномарку второй раз.

Вскоре информацию о неадекватном водителе донесли до сотрудников полиции. Брошенный поврежденный автомобиль стражи порядка обнаружили неподалеку, на улице Урицкого.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль возращен владельцу.

Екатерина Брязгунова