В Правилах дорожного движения пропишут новые нормы, сообщает DEITA.RU.

Нововведения запретят водителям грузовиков и автобусов находиться за рулем более девяти часов в сутки. Каждые 4,5 часа их обяжут отдыхать в течение 45 минут. Не чаще двух раз в неделю, пишет Коммерсант, при необходимости можно будет ехать десять часов подряд. Контролировать водителей будут с помощью тахографов, которые с 1 ноября начнут устанавливать в обязательном порядке.

Данные меры продиктованы печальной статистикой - каждый год по вине водителей большегрузов и автобусов происходит 16 тысяч аварий.

По оценкам Минтранса, новые правила коснуться примерно 2 миллионов граждан.



Таисия Масина