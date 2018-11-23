МВД и Минтранс предлагают ужесточить штрафы за некоторые нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU.

К примеру, планируется ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скорости на 10–20 километров в час. При этом в МВД уверены, что такая мера должна применяться исключительно в населенных пунктах.

Кроме того, ведомство выступило с инициативой наказывать водителей, которые ездят с нечитаемыми номерами. Они могут лишится возможности оплатит штраф со скидкой 50%.

Как пишет Коммерсант, целесообразным считается и усиление ответственности за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и прочим участникам движения при проезде перекрестков.

Напомним, ранее Минтранс выступил с инициативой увеличения штрафов за остановку на обочине на автомагистрали в три раза. Отмечается, что россияне восприняли такую инициативу неоднозначно.

Таисия Масина