Деньги
Source «Deita.ru»
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МВД и Минтранс предлагают ужесточить штрафы за некоторые нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU.  

К примеру, планируется ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скорости на 10–20 километров в час. При этом в МВД уверены, что такая мера должна применяться исключительно в населенных пунктах. 

Кроме того, ведомство выступило с инициативой наказывать водителей, которые ездят с нечитаемыми номерами. Они могут лишится возможности оплатит штраф со скидкой 50%. 

Как пишет Коммерсант,  целесообразным считается  и усиление ответственности за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и прочим участникам движения при проезде перекрестков. 

Напомним, ранее Минтранс выступил с инициативой увеличения штрафов за остановку на обочине на  автомагистрали в три раза. Отмечается, что  россияне восприняли такую инициативу неоднозначно.

Таисия Масина

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