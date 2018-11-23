В дальневосточной столице снова пытаются внедрить систему безналичного расчета в общественном транспорте. Куда уплыл «Дельфин», кто ломал кешбоксы, почему не окупились корейские инвестиции, и удастся ли третья попытка, разбиралась DEITA.RU.

Идея безналичного расчета в общественном транспорте стара, как мир, по крайней мере новый мир в истории Владивостока, который ведет свой отчет с памятного 2012-го. Именно тогда банк «Приморье» объявил о внедрении карт «Дельфин», которыми можно было расплатиться за проезд даже со скидкой. Говорят, что банк вложил в этот проект немало средств, рассчитывая на то, что они оправдаются оборотом, но что-то пошло не так. Через 4 года банк объявил о закрытии проекта, сославшись на убыточность. И «Дельфин» уплыл, но его попыталась ухватить за хвост городская администрация.



Идея была хороша и подкупала своей новизной – забрать денежные потоки у водителей. Несмотря на дружные вопли о том, что вся эта электроника «от лукавого», и ее госдеп придумал, чтобы последние копейки у людей отобрать, в 2014-м мэрия громко анонсировала внедрение системы кешбоксов в автобусах совместно с южнокорейской компанией Gideon Sysctech. Однако за почти 4 года безнал в общественном транспорте так и не внедрили. Видимо, что-то снова пошло не так. Бесконечные тесты и презентации в конце концов надоели даже полпреду. Вялые хроники реализации этого проекта можно отследить по публикациям в СМИ:

Сентябрь 2015-го

Зарегистрировано совместное российско-корейское предприятие ООО «Городская Транспортная Система (ГТС) с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основным учредителем компании стала южнокорейская компания Gideon Sysctech, которой принадлежит 80% капитала совместного предприятия. Остальные 20% принадлежат муниципальному предприятию "ВПОПАТ №1".

«В муниципальных автобусах Владивостока продолжают тестировать систему электронной платы за проезд. Тестовые терминалы установлены в двух муниципальных автобусах на маршруте № 15 «ДВФУ – ТЦ «Изумруд», где специально обученные волонтеры рассказывают горожанам о правилах пользования этой системой. После урегулирования всех длительных, но необходимых юридических, финансовых и технических процедур кеш-боксами планируется оснастить весь муниципальный транспорт Владивостока. А затем в рамках масштабной реформы общественного транспорта представители корейской компании при поддержке администрации приморской столицы будут вести работу по внедрению терминалов на коммерческом транспорте».



Многообещающе. Прошел год.

Декабрь 2016-го

ООО "ГТС" уже получило статус резидента Свободного порта Владивосток, объявив о планируемом объеме инвестиций 1,8 млрд. рублей. Тогда же в СМИ проходила информация о том, что "городской бюджет заплатит за запуск услуги по внедрению и обслуживанию системы электронной оплаты проезда и автобусной информационной системы 480 млн. рублей, соответствующая закупка у единственного поставщика (ООО "ГТС") была проведена в декабре этого года". Однако никаких подтверждений этому в открытом доступе найти не удалось. Источник агентства рассказал, что финансовое неучастие мэрии в этом проекте было одним из ее принципиальных условий. Интерес «ГТС» же заключался в 6% комиссионного вознаграждения от оплаты проезда, согласно договору, заключенному между ним и «ВПОПАТ-1». При условии функционирования всех элементов системы и внедрения на автобусы МУП в количестве не менее 10 единиц. Как следует из акта внеплановой проверки предприятия (имеется в распоряжении редакции) за январь 2017-го эта сумма составила 146,7 тыс. рублей. Примечательно также, что по договору ООО должно было выполнить мероприятия по внедрению и обслуживанию системы в срок до 24.07.2016.

Кстати, в этот же период сообщается, переход на корейские технологии нанес удар по проекту «Мой дельфин», и банк «Приморье» принял решение о постепенном завершении проекта. Прошел еще год.

Ноябрь 2017-го

«Владивосток станет самым продвинутым городом Дальнего Востока. Платить за проезд в муниципальных автобусах краевого центра можно будет через приложение, скачанное через AppStore и GooglePlay. Предполагается, что в проект, который реализует компания «Городская Транспортная Система» (ГТС), ставшая в прошлом году резидентом свободного порта Владивосток, будет инвестировано 1,8 млрд рублей».

Уже даже несмешно. Снова завтраки и пресловутые миллиарды инвестиций. А в списке достижений только 34 оборудованных автобуса «ВПОПАТ № 1». Новому мэру, которого обрел Владивосток в декабре 2017-го, столь долгая прелюдия тоже показалась странной.

Апрель 2018-го

«Запуск корейской системы безналичного расчета был анонсирован три года назад, и до сих пор она не внедрена эффективно и полноценно. За это время столько новых систем и технологий разработано. У корейской компании есть прекрасная разработка, кешбокс, которой нет у других, другое дело, что она объективно пока не очень хорошо работает, как и мобильное приложение. Мы с большим уважением относимся к иностранным инвестициям, но нужно идти в ногу со временем. И я согласен с Юрием Петровичем Трутневым в том, что для внедрения системы безналичного расчета во Владивостоке нужно объявить конкурс, в котором смогут принять участие лучшие операторы и технологии, в том числе и корейские партнеры», - заявил тогда Виталий Веркеенко.

И конкурс действительно состоялся, осенью 2018-го. Не без трудностей, конечно, но найден был исполнитель (ПАО «Сбербанк»), который сделает третью попытку внедрить безналичный расчет в дальневосточной столице.

А что же "ГТС", просите вы? Как рассказал Дейте источник, хорошо знакомый ситуацией, при ближайшем изучении «истории болезни» было установлено, что Гедеон – не компания-производитель, и на протяжении всего времени реализации проекта у подрядчика многократно менялись исполнители, разработчики и изготовители «кеш-боксов», программного обеспечения, не находился финансовый оператор и тд. и тп. Итог: деньги потрачены, результата нет. Интересно, как отчитываться будут. Наверное, мэрию крайней попытаются сделать. Интересно, что заключенный с ВПОПАТ договор «годен» еще 17 лет - до 2036 года.

На фоне всего вышесказанного, интересно, удастся ли Сбербанку преодолеть это «что-то пошло не так», заинтересовать коммерческих перевозчиков, а главное, победить самых ярых противников безнала, покажет время. DEITA.RU будет следить за развитием событий. А кто они, главные борцы с безналичным расчетом, расскажет в следующем материале.

Светлана Алеутская