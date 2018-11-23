ООО "Мульти-Фрахт" (Владивосток) направило в Арбитражный суд Амурской области заявление о признании банкротом ФГУП "ГВСУ по специальным объектам" (предприятие Минобороны России, бывший Спецстрой России), сообщает DEITA.RU.

Размер претензий составляет 13 млн 288 тыс. 391 рубль.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы принял решение о замене истца на основании заявления "ГВСУ по специальным объектам", который стал процессуальным правопреемником "Мульти-Фрахта" на основании договора цессии.

Михаил Грач