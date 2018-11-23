Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет владивостокцев с Днем Героев Отечества, сообщает DEITA.RU.

Уважаемые жители города Владивостока! Дорогие ветераны!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Эта памятная дата учреждена в честь всех Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы в 2007 году. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашим согражданам, удостоенным высших государственных наград Родины. В славной российской истории – много достойных имен и ярких доблестных подвигов, совершенных во имя своего Отечества. Свои страницы в этой героической летописи есть и у Владивостока, который заслуженно носит почетное звание «Город Воинской славы», присвоенное нашему городу за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Мы гордимся нашими горожанами, чьи подвиги заслуженно были удостоены высоких государственных наград! Их самоотверженность и истинная любовь к Родине являются примером для подражания и достойны самой большой признательности и почета.

Желаю Героям Отечества, всем жителям Владивостока крепкого здоровья, благополучия, стабильности, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик