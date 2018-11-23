Жителей Приморского края, в особенности города Уссурийска, призывают быть бдительными и предупредить родных, сообщает DEITA.RU.

В городе орудует аферист, который ловко наживается на доверчивых пенсионерах. Одна из подписчиц личного блога Марка Чернослива рассказала такую историю: "К бабушке в частный дом зашёл неизвестный и развёл ее на 40.000 руб, впарив ей якобы норковую шубу и два одеяла. Давил на то, что эти вещи дорогие, но он едет в Украину, и на таможне у него эти вещи отберут, поэтому и продаёт их дёшево.

Бабушка в этот момент находилась одна, но ждала родных. Чувствовала себя плохо, и увидев белую машину у ворот и крупного мужчину в чёрной куртке (похожего на зятя), открыла дверь (дверь закрывается на щеколду изнутри), и собралась идти в комнату. Аферист зашёл с мешками вещей и запудрил мозги, не давал и слова сказать. В итоге бабуля пошла и достала эти 40.000 и отдала ему".

Мнения интернет-пользователей в данном случае разделились. Некоторые уверены: "Осталась бабуля жива, да и ладно" , кто-то попенял: "Всё жадность! Зачем бабуле норковая шуба?". А кто-то подтвердил, что подобный случай - уже не первый: "В том году он таким же образом постучал в дверь к моим бабушке и дедушке... притащил куртки мужские и постельное бельё, целый мешок... падал и умолял в ногах что у него семья на Украине и что надо ехать к ним туда".

Таисия Масина