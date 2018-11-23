Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина может вернуть Донбасс, используя опыт Хорватии в Восточной Славонии, сообщает DEITA.RU.

Он подчеркнул, что процесс «деоккупации» Донбасса должен проходить мирно,без политического давления, и с помощью дипломатических средств. Пленкович считает, что многие украинские политики хотели бы применить хорватский сценарий в Донбассе, однако «все эти попытки натыкаются на жесткую позицию России».

«У нас были две модели их освобождения. Одна — с помощью военной и полицейской операции, и еще одна — с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительного участия Америки благодаря генералу Жак-Поль Кляйну в мирной реинтеграции Восточной Славонии», — рассказал политик.

Ранее стало известно, что так называемое министерство по вопросам временно оккупированных территорий рассматривает «деоккупацию» Донбасса, ориентируюсь на опыт Хорватии в Восточной Славонии, пишет РИА ФАН.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в США план «по деоккупации» Донбасса. По его словам, минские соглашение «исчерпали себя», поэтому необходимо ввести в Донбасс миротворцев ООН.



В Раде скептически отнеслись к предложению министра МВД. В частности депутат Виктор Чумак назвал ввод миротворцев в Донбасс совершенно нереалистичным сценарием, поскольку в минских договоренностях не прописан такой шаг.



Отметим, что Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, после того как Киев ввел на территорию Республик войска.



Таисия Масина