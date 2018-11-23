В субботу, 8 декабря, жителю Приморья стало плохо, и он позвонил в «скорую». По словам мужчины, на вызов прибыла бригада пьяных медиков, сообщает DEITA.RU.

«Меня сегодня утром избили, и мне было очень сложно и дышать, и ходить, и шевелиться. Я проходил мимо автомойки на «Радуге», зашел и вызвал «скорую». Приехал пьяный экипаж. Как я поняли, что они пьяные? Перегаром от них несло. Один из них стоял еле-еле на ногах. Водитель тоже с выхлопом большим. И второй врач тоже пьяный был. Один из врачей начал меня оскорблять, грубить мне и пинать. За что, вообще, не понятно», — рассказывает потерпевший.

В распоряжении редакции имеется видеозапись, на которой отчетливо видно, когда один из членов экипажа встает с диванчика, он передвигается медленно, движения скованны. Складывается ощущение, что врач пытается контролировать движения, но это плохо получается. Неуверенной пьяной походкой он покидает помещение автомойки.

Отметим, была ли оказана пострадавшему помощь на данный момент не известно. DEITA.RU следит за развитием событий.

Екатерина Брязгунова