Специалисты Примгидромета предупреждают - в Приморье пришло, а это не только приятно, но и опасно, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о том, что процесс ледообразования приостановился и с переходом ветра происходит подвижка льда в районе трещин, которые в ночное время затягиваются тонким льдом и представляют собой опасность для рыбаков.

Так, в Амурском заливе остался практически только припайный лёд, толщиной 40–60 см, в открытой части 25–40 см, местами лёд тонкий — до 10–15 см. Значительная часть пролива Босфор Восточный также покрыта припайным льдом. Весь Уссурийский залив покрыт дрейфующим сплочённым серо-белым льдом. Припай по-прежнему наблюдается в бухтах восточного побережья. Ближе к берегу толщина припайного льда достигает 30–50 см, в открытой части 10–15 см, местами 5–10 см.

Тем временем прогноз погоды продолжает радовать плюсовыми температурами. В Приморье 21 февраля, днем, воздух прогреется до 4...9°С на севере до -3°C. Во Владивостоке - до 3...5°С. Осадков не ожидается.

Таисия Масина