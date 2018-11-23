В дневное время врачи скорой доставили в больницу Арсеньева молодого человека, получившегося тяжелые травмы в результате несчастного случая. Парень пострадал в Яковлевском районе при заготовке древесины, сообщает DEITA.RU.

Стало известно, что его 34-летний напарник спилил бензопилой большой сухое дерево, которое при падении крупными ветками покалечило 18-летнего пострадавшего. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом лобных костей и носа, а также множественные гематомы.

Пострадавшего жителя Яковслевского района доставили в районную больницу, а по факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов