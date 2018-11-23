7 февраля в Уссурийске было совершенно два наезда на пешеходов при движении задним ходом, сообщает DEITA.RU.

Первый инцидент произошел на улице Францева, 23. Водитель Nissan Atlas совершил наезд на пожилую женщину. Пенсионерка получила ушибы.

Второе случилось по улице Горького. Водитель автомобиля Toyota Prius при движении задним ходом совершил наезд на ребёнка 2009 года рождения. Девочка также получила ушибы. Примечательно, что данный автомобииль используется службой такси.

Василий Кучин