Приморцы в соцсетях сообщают, что на автовокзале и в автокассах возле вокзала Уссурийска людям продали двойные билеты, информирует DEITA.RU.

По имеющимся данным, речь идет о рейсе 601 "Уссурийск-Находка", транспортная компания "Находкинский АТ-Альянс".

После часа разбирательств кондуктор выгнал пол автобуса людей, которые стояли с билетами. Женщина сказала, что она в этой ситуации не причём. В диспетчерской пассажирам также не ответили.

В итоге, десятки человек были вынуждены приобретать билеты на другой рейс. Подробности ситуации выясняются.

Василий Кучин