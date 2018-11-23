В темное время суток в скорую помощь Уссурийска поступило сообщение о происшествии на проезжей части на улице Ленина. По словам очевидцев, пожилой мужчина без видимых причин бросился под колеса проезжающего автомобиля, сообщает DEITA.RU.

На месте происшествия выяснилось, что таким образом 52-летний местный житель предпринял оригинальную попытку свести счеты с жизнью. Мужчина не придумал ничего лучше, чем выбежать на дорогу и попасть под колеса Toyota Pruis.

В результате случившегося врачи доставили неудавшегося самоубийцу с подозрением на переломы и ушибами в больницу, а водитель пострадавшего авто вызвал аварийного комиссара и полицию.

Когда пострадавший выйдет из больницы, ему придется возместить ущерб, который он причинил кузову автомобиля. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

Игорь Бегунов