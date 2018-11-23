Женщина сообщила в полицию об угоне принадлежащего ей автомобиля Тойота Королла Аксио со двора дома по улице Володарского в Уссурийске, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

За рулем угнанной машины оказался 32-летний ранее судимый местный житель.

В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что познакомился с потерпевшей накануне происшествия. Проведя вечер за распитием алкогольных напитков, женщина уснула. Так как спиртное закончилось, подозреваемый решил за ним поехать, взяв с тумбочки ключи от автомобиля потерпевшей.

Установлено, что водительского удостоверения злоумышленник никогда не получал.

Злостному нарушителю ПДД суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.



Михаил Грач