Следователем отдела МВД России по городу Партизанску окончено расследование уголовного дела по обвинению 23 - летнего местного жителя в серии имущественных преступлений, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило заявление 67-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что у нее пропал двадцатифутовый контейнер, который служил ей гаражом. Заявительница, пояснила, что долго не появлялась на месте установки контейнера по улице 50 лет ВЛКСМ. Пропажу обнаружила только спустя месяц. В контейнере еще находились автомобиль и бытовая техника.

Позже в полицию поступило заявление еще двух пострадавших. 48-летний местный житель заявил, что днем, выйдя на балкон дома по улице 50 лет ВЛКСМ, увидел, как его контейнер, используемый в качестве гаража, неизвестные распиливают для сдачи в пункт приема металла. Еще одним потерпевшим стал молодой мужчина, заявив о пропаже велосипеда, который его дочь оставила на улице без присмотра около дома по улице Московская.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность причастного к имущественным преступлениям ранее судимого 23-летнего местного жителя. Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания.

В ходе следствия доказана причастность фигуранта к кражам, совершенным с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданам.



Михаил Грач