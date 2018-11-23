Source «Deita.ru»
Сотрудники Приморской авиабазы тушат лесной пожар в Ханкайском районе Приморья, с двумя природными палами за сутки им удалось справиться, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.
Действующим остается лесной пожар площадью семь гектар в Ханкайском районе на территории Комиссаровского участкового лесничества.
По словам собеседника агентства, до ближайшего населенного пункта, села Дворянка, семь километров, угрозы для него природный пал не представляет.
В тушении задействованы шесть сотрудников Приморской авиабазы и одна единица техники.
Михаил Грач
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