Сотрудники Приморской авиабазы тушат лесной пожар в Ханкайском районе Приморья, с двумя природными палами за сутки им удалось справиться, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Действующим остается лесной пожар площадью семь гектар в Ханкайском районе на территории Комиссаровского участкового лесничества.

По словам собеседника агентства, до ближайшего населенного пункта, села Дворянка, семь километров, угрозы для него природный пал не представляет.

В тушении задействованы шесть сотрудников Приморской авиабазы и одна единица техники.

Михаил Грач