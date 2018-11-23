Снегопад принес большие проблемы жителям Большого Камня. Как рассказывают очевидцы, дороги превратились в лед, сообщает DEITA.RU.

«В Находке посыпано, трасса посыпана, в Фокино посыпано, но когда повернула в Большой Камень офигела. Страшно ехать: не посыпано, не почищено. Утро 16.02 ничего не изменилось… скользко, дорога отвратна!!! Зато вокруг здания администрации трактор всю ночь наяривал, только там и чисто»;

«У нас в городе вчера снега выпало тьма. Дороги не чищены вообще»;

«Дороги превратились в сплошной лед. Их не почистили, не посыпали ничем, никакими реагентами. Даже тем же самым песком можно было подсыпочку сделать. Техника просто проехалась по маршрутам. Сделали вид и буквально за полчаса они все исчезли», - комментируют жители Большого Камня.

Согласно результатам оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления Приморского края за 2018 год, уровень удовлетворенности работой администрации ГО Большой Камень в целом – 53,1%, качеством автомобильных дорог городского округа – 14%.

Дмитрий Санников