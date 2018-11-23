В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило заявление сотрудника кафе быстрого питания, расположенного в районе улицы Уткинской. Мужчина сообщил, что в павильон ворвались злоумышленники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку и мобильный телефон, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейкие осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и очевидцев произошедшего. Около пит-стопа обнаружены шапки-маски с прорезями для глаз и пневматический пистолет.

Сотрудники полиции изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной в павильоне быстрого питания. Были составлены фотороботы предполагаемых преступников. Ориентировку с приметами злоумышленников передали наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники Госавтоинспекции задержали двоих жителей Артема в возрасте 18 и 20 лет. Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Похищенные денежные средства и мобильный телефон изъяты.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурантам уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление причастности подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

Михаил Грач