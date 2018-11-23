В селе Чугуевка на улице Еловая горел дом, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС Приморья.

Уже через 3 минуты по указанному адресу прибыли огнеборцы, незамедлительно приступившие к работам по ликвидации пожара.

Горели веранда, стены, часть крыши квартиры в четырёхквартирном доме.

Из задымлённого и горящего помещения огнеборцы вывели на свежий воздух мужчину. Помощь медиков спасённому не понадобилась.

Вскоре пожар был потушен. Отмечается, что в пожарную охрану своевременно позвонил очевидец.

Михаил Грач