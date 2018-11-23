В одном из жилых домов города Дальнегорска вечером 15 февраля произошел пожар, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На пульт пожарной охраны города Дальнегорск поступило сообщение о том, что в одном из подъездов жилого дома, расположенного на улице Железнодорожная, произошёл пожар.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли и приступили к тушению. Из подъезда шёл сильный дым. В ходе разведки пожарные установили, что горит электрощитовая.

Из отрезанных дымом квартир с первого по пятый этаж брандмейстеры спасли 14 человек – троих детей и 11 взрослых. При помощи комплектов защиты органов дыхания людей вывели на свежий воздух. Один человек был передан бригаде медиков для оказания медицинской помощи.

В 17.36 пожар был локализован, в 18.05 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На тушении были задействованы 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Работало звено газодымозащитной службы.

Дмитрий Санников