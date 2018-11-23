Жители района Междуречье в Уссурийске недовольны экологией, сообщает DEITA.RU.

По их словам, пыль от окрестных кочегарок стоит такая, что наутро машины покрыты сажей и пеплом. Соответствующую фотографию очевидцы выложили в социальные сети.

Комментаторы из Владивостока добавляют, что такую же картину наблюдают жители улицы Фадеева - пыль от ТЭЦ-2 до сих пор беспокоит горожан.

"Пусть закроют кочегарки и ТЭЦ тоже, будем мерзнуть в темноте!", - вступают в дискуссию комментаторы.

Василий Кучин