Приморским спортсменам, которые остались без фирменной экипировки на играх «Дети Азии», уже приобрели новую форму, ее доставят на Сахалин до парада закрытия. В краевом департаменте физкультуры и спорта прокомментировали недавний скандал, сообщает DEITA.RU.

В краевом госучреждении «Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства», которое занималось подготовкой сборной Приморского края к соревнованиям, заявили, что узнали о том, что форма фигуристам не подошла и они полетели, в чем было, из СМИ.



«Вся спортивная делегация Приморского края, отправляющаяся на Игры «Дети Азии», была экипирована в соответствии с рекомендациями полпредства Дальневосточного федерального округа, так как спортсмены Приморского края выступали в составе сборной команды ДФО. При получении экипировки представителями всех четырех видов спорта никаких претензий по качеству, размеру и чему-либо еще предъявлено не было. Всем спортсменам и тренерам спортивная форма подошла, кроме фигуристов, о чем стало известно уже из публикаций СМИ, и которые сами о том, что им не подошли размеры специалистам КГАУ «ЦСП-ШВСМ» не сообщили», - прокомментировали специалисты учреждения.



Напомним, 12 февраля представители сборной ДФО рассказали Дейте, что все приобретенные для фигуристов костюмы были 48 размера и с надписью «Адидас».



«Такое ощущение, что нам был предоставлен контрафакт с китайского рынка, но даже он был не по размеру, и мы оставили этот позор во Владивостоке, чтобы потом предъявить его спортивным чиновникам», - пожаловались они.



Как пояснили в приморском Центре спортивной подготовки, в настоящее время фигуристы предоставили правильные размеры одежды, им уже приобретена новая спортивная форма, которая им будет доставлена на Сахалин, и на церемонии закрытия соревнований они будут в форме спортивной делегации Приморского края соответствующих размеров.



В учреждении также добавили, что «по информации поставщиков - спортивная форма сертифицирована, все сертификаты имеются».



Светлана Алеутская