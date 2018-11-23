Школьнику из Большого Камня стало плохо во время занятий, сообщает DEITA.RU.

По информации корреспондента агентства, ученик 7 класса школы номер 2 почувствовал недомогание. Учителя оперативно вызвали скорую помощь, которая приехала в считанные минуты.

Информация о состоянии мальчика уточняется.

Напомним, ранее шестикласснику внезапно стало плохо во время занятия в одной из школ Владивостока. Как комментируют очевидцы, он потерял сознание и буквально "сполз под парту". Медработника в школе не оказалось. Помощи попросили у поликлиники, которая расположена неподалеку. Через 10 минут в школу прибыла врач, которая пыталась помочь мальчику до прибытия "Скорой".

Отмечается, что сначала в диспетчерской заявили, что нет свободных бригад. Через полчаса прибыла обычная линейная бригада, а реанимационная бригада была на месте лишь через полтора часа. Врачи констатировали летальный исход.



Василий Кучин