В пятницу, 8 февраля, в Большом Камне проводят в последний путь 32-летнюю журналистку местной газеты «Взморье», чья загадочная смерть до сих пор не даёт покоя всему Приморскому краю, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Напомним, что девушка две недели назад, почувствовав себя плохо, обратилась в больницу. Там не оказалось талонов, и ей пришлось идти в платную поликлинику к терапевту. Со слов родных Юлии, ей выписали препараты, которые она начала принимать. Но состояние девушки ухудшилось, и через несколько дней в состоянии комы она попала в реанимацию. Родственники, уверенные, что девушке не могут помочь в больнице Большого Камня, обратились в местные СМИ и социальные сети. История получила огласку, на место прибыли специалисты из медицины катастроф. Больная оказалась нетранспортабельна, лечение продолжили в реанимации Большого Камня. Но в начале февраля, не приходя в сознание, она скончалась.

В пятницу родственники журналистки получили на руки заключение, где по их словам причина смерти «гепатит неизвестной этиологии».

Стоит отметить, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как рассказали в СУ СК России по Приморскому краю, по уголовному делу в целях установления причины смерти назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, а также осуществляется комплекс иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Брязгунова